В Симферополе ограничат проезд в поминальные дни

В крымской столице ограничат проезд транспорта на территорию кладбищ и через автомобильный мост над объездной в поминальные дни, передает пресс-служба горадминистрации.

Так, 9 мая с 7:00 до 16:00 будет ограничен проезд на участке от перекрестка ул. Кечкеметская с ул. Куйбышева через автомобильный мост над объездной. Кроме того, с 9 по 11 мая будет запрещен въезд на старый и новый Абдал, а также кладбище в поселке Комсомольское.

Такое решение, по информации пресс-службы, было принято для «предупреждения травматизма и несчастных случаев».