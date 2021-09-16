В Симферополе открыли новый детсад на 100 мест

В симферопольском микрорайоне Маршала Жукова открыли новый модульный детсад «Жар-птица». Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.

На строительство детсада в Керчи потратят более 350 млн рублей Он отметил, что детсад рассчитан на 100 воспитанников.

«Пока чиновники перекладывали друг на друга ответственность, детский сад два года простаивал. Буквально за три месяца были приняты все необходимые решения, и сегодня мы видим результат», — рассказал Аксенов, добавив, что весь объект возведен за счет муниципального бюджета.