В Симферополе открыли памятник Амет-Хану Султану

Памятник дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану открыли в Симферополе, сообщает пресс-служба главы Республики Крым.

Ранее крымскотатарская общественность совместно с администрацией Симферополя обратились в Российское военно-историческое общество с инициативой установки памятника. Монумент создал художник-скульптор Айдар Алиев, высота бронзовой фигуры составляет три метра, высота гранитного постамента — 2,2 метра.

«Открываем памятник выдающемуся летчику, нашему земляку, человеку, который доказал, что вся жизнь его — это подвиг. Есть такие люди, жизнь которых является примером служения Родине, служения своему народу — такой человек Амет-Хан Султан», — сказа глава Республики Крым Сергей Аксенов.