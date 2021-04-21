В Симферополе перекроют движение в центре для репетиции Парада Победы

В центре Симферополя трижды перекроют движение для транспорта в мае. Меры необходимы для репетиции Парада Победы, передает пресс-служба администрации города.

Движение транспорта ограничили по улице Киевской в Симферополе Так, движение транспорта будет перекрыто 3 мая (с 18:00 до 0:00), 5 мая (с 18:00 до 0:00) и 7 мая (с 7:00 до 11:30).

«В связи с проведением репетиций будет перекрыто движение по проспекту Кирова (на участке от пл. Амет-Хана Султана до пл. Куйбышева включительно), по улице Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова), по улице Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева – Ценского) и улице Пушкина (в районе пересечения с ул. Самокиша)», – уточнили в сообщении.