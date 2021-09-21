В Симферополе перекроют участок на проспекте Победы в выходные

В Симферополе участок дороги от площади Куйбышева до улицы Лермонтова на проспекте Победы перекроют для проведения ремонтных работ, передает пресс-служба горадминистрации.

В Симферополе одну из улиц временно закрывают для проезда В сообщении уточнили, что движение ТС на названном участке будет ограничено с 23:00 24 сентября до 06:00 26 сентября.

«Трудности с движением на проспекте Победы продолжатся и на следующей неделе: с 23:00 27 сентября будет перекрыт участок от площади Куйбышева до улицы Грибоедова, на выезд с Куйбышевского кольца. Дорожные работы на нем планируют завершить до 06:00 29 сентября», — добавили в администрации.