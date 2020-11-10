В Симферополе перероют улицу на три дня из-за обрезки деревьев

В Симферополе на три дня перекроют движение на улице Грибоедова из-за обрезки деревьев, передает пресс-служба горадминистрации.

В аэропорту «Симферополь» установили 3-метровый памятник Ивану Айвазовскому Временные ограничения для транспортных средств будут действовать с 11 по 13 ноября на участке от проспекта Победы до дома №5 по улице Грибоедова.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения на месте проведения работ, будет разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети», – добавили в администрации.