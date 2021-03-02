В Симферополе пьяный мужчина избил товарища

В Симферополе накануне ночью произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой одного из участников госпитализировали, передает пресс-служба МВД по республике.

После драки и стрельбы в поликлинике Феодосии возбуждено дело Уточняется, что в полицию обратился мужчина с сообщением, что у него дома дерутся его товарищи. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире мужчину с многочисленными травмами. Врачи госпитализировали пострадавшего и диагностировали у него множественные тяжелые повреждения.

На месте преступления полицейские задержали 44-летнего местного жителя. Мужчина признался, что на фоне алкогольного опьянения между ним и пострадавшим завязалась ссора, которая переросла в драку.