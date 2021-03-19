В Симферополе пьяный мужчина угнал иномарку с СТО

В Симферополе задержали пьяного водителя, который угнал автомобиль со станции техобслуживания, передает пресс-служба крымского МВД.

Симферопольцу грозит до двух лет тюрьмы за угон самоката Сотрудникам полиции остановили автомобиль Volkswagen Pointer, за рулем которого был 27-летний угонщик, на улице Луговой. Во время проверки документов стало известно, что автомобиль принадлежит 57-летнему симферопольцу. Законный владелец, с которым связались правоохранители, сообщил, что он оставил свой автомобиль на СТО для ремонта. Ключи были у сотрудников станции техобслуживания, а документы на автомобиль и право на его управление мужчина никому не передавал. Задержанный признался в угоне авто. Он рассказал, что после совместного распития спиртного с другим сотрудником СТО, он увидел припаркованный автомобиль с ключами в замке зажигания и решил покататься по городу.

В отношении молодого человека составлен административный протокол, а также возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лети лишения свободы.