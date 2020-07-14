В Симферополе появятся новые зоны отдыха, велосипедные и самокатные дорожки

Власти Симферополя сообщили, что в городе приведут в порядок скверы, улицы и зеленые зоны за 444 млн рублей, передает пресс-служба горадминистрации.

К майским праздникам в Детском парке высадят тысячи цветов Уже в августе работы начнутся в сквере на бульваре Ленина.

«Также будут благоустроены скверы Потемкина, Героев социалистического труда, территория по улице Киевская, между гостиницей «Москва» и Центральным автовокзалом, роща у Дома культуры профсоюза (в ней появятся зоны отдыха, велосипедные и самокатные дорожки), зеленые зоны на улицах Киевская и Севастопольская, вдоль проезжей части», — уточнили в сообщении.