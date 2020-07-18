В Симферополе появится спортплощадка для людей с ограниченными возможностями

В крымской столице в сквере 50-летия СССР подрядная организация установит первую спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

Фото пресс-службы администрации Симферополя.

По информации исполняющего обязанности начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгения Малярова, из муниципального бюджета выделено 2,75 миллиона рублей на реализацию проекта по установке инклюзивной спортивной площадки на территории крымской столицы.

— Обустройство спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями включает в себя подготовку основания под спортплощадку, укладку паркового бордюра, установку спортивного оборудования, а также укладку травмобезопасного полимерного покрытия из резиновой плитки, — отметил Евгений Маляров.

Он также добавил, что на площадке установят спортивно-игровой комплекс, уличные тренажеры, комплекс «Воркаут», скамейки, металлические урны для мусора и информационный стенд.