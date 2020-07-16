В Симферополе поймали серийных магазинных воров

Сотрудниками симферопольской полиции задержаны двое подозреваемых в серии краж из магазинов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отдел полиции Симферополя поступило сообщение от директора магазина по продаже строительного инструмента, который сообщил о краже. По словам заявителя, в ночное время суток неизвестный путем повреждения металлопластиковой двери проник в помещение магазина, откуда с рабочего стола похитил денежные средства и планшет, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 72 500 рублей.

Через два дня в полицию поступило аналогичное заявление от директора магазина продуктов, который сообщил, что в ночное время кто-то проник в магазин и похитил ноутбук, жесткий диск для фиксации записей с видеокамер наблюдения, а также блоки сигарет. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения розыскных мероприятий по подозрению в совершении краж задержаны ранее судимые за имущественные преступления приятели — местный житель 27 лет и 36-летний житель одного из сел Бахчисарайского района.

От задержанных получены явки с повинной в совершении краж.

Сотрудниками полиции похищенное имущество частично изъято и уже возращено законным владельцам.

Следственными органами отдела полиции №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.