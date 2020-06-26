В Симферополе показали, как проходит капремонт Екатерининского сада (ФОТО)

В соответствии с намеченным графиком подрядная организация продолжает работы по капитальному ремонту Екатерининского сада. Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя со ссылкой на генерального директора компании-подрядчика Игоря Анацкого.

Фото пресс-службы администрации Симферополя

Анацкий уточнил, что муниципальным контрактом предусмотрен значительный объём работ. Так, предстоит уложить порядка 8 тысяч метров квадратных тротуарных дорожек. Будет сделана система освещения, установлены лавочки, урны. У кинотеатра «Симферополь» разместятся столики для любителей игры в шахматы. Важная составляющая — озеленение, будет посажено много цветов и деревьев.

— После подписания контракта было проведено совещание под руководством главы администрации города Елены Проценко. По его итогам приняли решение внести небольшие корректировки в проект для того, чтобы все было в стиле концепции благоустройства Екатерининского сада. На сегодня проект уже откорректирован. Мы активно работаем, — рассказал Игорь Анацкий.

Фото пресс-службы администрации Симферополя

Также он подчеркнул, что в планах восстановление фонтана.

— Мы решили сделать его таким, каким он был раньше. В этом Елена Степановна нас поддержала. Фонтан будет представлять собой мальчика с рыбкой. Вокруг фонтана будет сделано очень оригинальное освещение, — сообщил генеральный директор подрядной организации.

По его словам, работы идут в графике.

— На данный момент продолжаются подготовительные работы: выравнивание и трамбовка грунта, подготовка песчаного основания, установка бордюров. Хочу подчеркнуть, что ни одного дерева мы не пилим, все зеленые насаждения будут сохранены и ежедневно осуществляется их полив, — отметил Игорь Анацкий.

Фото пресс-службы администрации Симферополя

Фото пресс-службы администрации Симферополя