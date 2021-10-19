В Симферополе потолок в больнице обрушился на пациентку

Следователи Крыма начали проверку данных об обрушении потолка на пациентку в медицинском учреждении Симферополя, передает пресс-служба республиканского управления СК РФ.

Мужчина в Севастополе разгромил машину начальника Накануне в СМИ и в соцсетях появилась информация, что в Клиническом кожно-венерологическом диспансере на женщину упала часть фрагмента облицовки потолочного покрытия. Оказалась, что пострадавшая, женщина с инвалидностью, проходила в этом медучреждении лечение.

«Руководство отдела уже выезжало на место: будет установлена степень причиненного вреда гражданке, условия содержания пациентов», — говорится в сообщении ведомства.