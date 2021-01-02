В Симферополе потушили крупный пожар на складе с макулатурой

Пожар площадью 930 квадратных метров произошел на складе с макулатурой в Симферополе, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

В Симферополе на пожар в многоквартирном доме погиб человек Сообщение о возгорании поступило в службу спасения 2 января в 4:43. Первые пожарные подразделения прибыли на место через семь минут. Немедленно был создан оперативный штаб, в 5:46 ранг пожара повышен до номера 2. В 08.55 огонь был локализован, а в 11:21 — полностью ликвидирован.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние склады и жилые дома, а также на территорию детского сада. Обстоятельства происшествия уточняются.