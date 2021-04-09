В Симферополе предотвратили взрыв в образовательном учреждении

В Крыму предотвратили взрыв в образовательном учреждении Симферополя, передает «Интерфакс», ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) службы.

ФСБ задержала в Крыму и других регионах РФ 19 радикалов Сотрудники ФСБ задержали двоих россиян, 1992 и 1999 годов рождения, которые являются сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Они осуществляли подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений города Симферополь», – уточнили в ЦОС.