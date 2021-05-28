В Симферополе приговорили к тюрьме серийного грабителя

В Крыму приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы 32-летнего местного жителя, который совершил серию грабежей в Симферополе, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Крымчанина приговорили к колонии за пьяное вождение и смерть пассажира В сообщении уточнили, что мужчина был ранее судим. После освобождения из мест лишения свободы в мае прошлого года, он совершил ряд краж. Вскоре злоумышленника задержали правоохранители.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статями УК РФ с формулировками «покушение на грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья» и «грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья», — заключили в сообщении.