В Симферополе приступили к установке новой новогодней елки

На центральной площади Симферополя приступили к установке новогодней елки, передает Крыминформ со ссылкой на главу города Елену Проценко.

Когда можно будет купить новогоднюю живую елку в Севастополе? В городе в этом году будет установлена новая новогодняя ель и украшать ее будут новыми игрушками.

«Кроме того, в городе будут установлены уже полюбившиеся симферопольцам праздничные световые конструкции. Традиционно основные работы по украшению города будут завершены до Дня Святого Николая 19 декабря», – отметила Проценко.