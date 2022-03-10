В Симферополе пройдут показы местных дизайнеров

13 марта в Симферополе пройдут показы крымских дизайнеров STATUS FASHION DAY/SPRING! Об этом сообщила руководитель модельной студии «STATUS » Зульфие Мамутова.

Крымские модельеры приняли участие в Международном конкурсе в Москве Показ новых коллекций крымских дизайнеров модной одежды и аксессуаров приурочен к Международному женского дню, но пройдёт в достаточно сдержанном формате. Помимо показа гостям предложат фуршет и участие в конкурсах, где будут представлены призы от партнёров мероприятия.

«Мода – это, прежде всего, красота и очарование. Новые коллекции крымских и российских дизайнеров, которые будут представлены на показе, порадуют наших гостей свежими идеями. Фешн-индустрия России на фоне санкций претерпевает изменения и наше мероприятие направлено, в том числе, на популяризацию отечественных брендов. Показ станет магнитом для людей, имеющих чувство стиля и вкус», — прокомментировала организатор Зульфие Мамутова.