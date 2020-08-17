В Симферополе произошла драка с применением пистолета

Между жителями Симферополя и приезжими произошла потасовка вблизи увеселительного заведения в крымской столице, передает пресс-служба управления вневедомственной охраны Росгвардии по Крыму.

В Симферополе видеокамера на общественной остановке засняла драку Уточняется, что в ходе потасовки был применен предмет, схожий с пистолетом Макарова пневматического действия.

«Один из оппонентов применил предмет, схожий с пистолетом, и нанес телесные повреждения одному из участников конфликта. Сотрудники Росгвардии задержали пятерых участников конфликта, трое из которых оказались гостями Крыма из Приволжского региона», – уточнили в сообщении.