В Симферополе произошло тройное ДТП

В центре Симферополя произошло тройное ДТП, в результате которого пострадал человек, передает Крыминформ, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД МВД по республике.

В Севастополе расследуют дело о наезде скорой помощи на подростка Инцидент произошел в субботу поздно вечером на улице Севастопольская около парка Шевченко.

«Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Hyundai Solaris, после этого автомобиль Hyundai столкнулся с автомобилем «ВАЗ», который двигался сзади», – уточнили в ведомстве.