Мастерство спасать жизни. В Симферополе прошёл чемпионат Крыма по пожарно-прикладному спорту. Участники соревновались в трёх дисциплинах: «Подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни на 4-й этаж», «Преодоление стометровой полосы с препятствиями», а также, «Пожарная эстафета 4 по 100 метров». Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Конкуренцию крымским коллективам составили севастопольские спасатели.

ВИТАЛИЙ ГУСЕВ, заместитель начальника отдела организации оперативно-служебной деятельности Пожарной охраны Республики Крым: «Упражнение «подъём по штурмовой лестнице на 4 четвертый этаж учебной башни» предназначено для того, чтобы тренировать наших сотрудников наших пожарных частей для действий, в случае, если пожар происходит в многоэтажном здании и необходим подъём как по штурмовой лестнице, так и по другим видам пожарных лестниц, которые стоят на вооружении наших подразделений».

В ходе состязаний, команда ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» показала хорошие результаты, заняв 3-е общекомандное место. В личном зачете по дисциплине «Подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни на 4-й этаж», диспетчер диспетчерской группы отдела организации оперативно-служебной деятельности «Пожарная охрана Республики Крым» Писаревский Антон занял первое место.

АНТОН ПИСАРЕВСКИЙ, диспетчер диспетчерской группы Пожарной охраны Республики Крым: «Сейчас это просто были показательные выступления, на которых мы показали достойный результат».

По итогам соревнований, третье место досталось 3-му пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по Республике Крым из Керчи, второе – Специализированному отряду ГУ МЧС России по Республике Крым (г. Симферополь). Первое место также за симферопольцами – пьедестал возглавил 1-й пожарно-спасательной отряд крымского МЧС.