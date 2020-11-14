В Симферополе прошёл Всероссийский конкурс водителей грузовиков

В Крыму завершился Всероссийский конкурс водителей грузовиков. Он проходил в Симферополе с 11 по 13 ноября. В состязаниях принимали участие 37 человек из 25 городов России. Призовой фонд составил – 1 000 000 рублей.

В течение трех конкурсных дней участникам состязаний необходимо было продемонстрировать навыки вождения двух модификаций КамАЗа по специальной трассе и с определёнными условиями. Одним из испытаний стало задание «хрупкий груз» – перед стартом в кузов авто ставили открытый контейнер с водой, и водители должны были не расплескать её во время вождения. В ходе соревнований проверяли и знание правил дорожного движения.

ПЕТР ИВАНОВ, водитель грузового транспорта (г. Набережные Челны): «Я старался, готовился дома, учил правила дорожного движения, в течение года каждую неделю повторял. По вождению приходилось самому какие-то упражнения собирать и делать».

По итогам соревнований лучшим водителем в категории «автомобили грузоподъёмностью до 10 тонн» стал Петр Иванов из Набережных Челнов, города, где производят КамАЗы. Петр и сам работает на Камском автозаводе, что стало дополнительным стимулом к победе. Победитель посоветовал своим коллегам и соперникам не опускать рук.

ПЕТР ИВАНОВ, водитель грузового транспорта (г. Набережные Челны): «Это не сразу приходит. Бывают горести: может быть, кто-то сегодня не попал или в четверку попал – лучше опыт, чем вообще не участвовать. Он в другой раз будет более упёртый и более опытный придёт к этому соревнованию. У меня тоже были поражения. Через это все проходят – как спортсмены, так и мы – водители».

В категории «автомобили грузоподъёмностью свыше 10 тонн» лучший водитель России – Сергей Андрианов из Екатеринбурга.

СЕРГЕЙ АНДРИАНОВ, водитель грузового транспорта (г. Екатеринбург): «Просто даже попасть сюда – не мечтают об этом. А здесь собрались лучшие. Самое главное – побороть своё волнение. Это самое главное в любых соревнования, по моему мнению».

Участники, занявшие первое место, получили приз в размере 300 000 рублей. За второе и третье места – 150 000 и 50 000 рублей соответственно.