В Симферополе с нового года будут ремонтировать дворы комплексно

Замглавы горадминистрации Симферополя Сергей Черных заявил, что дворы в городе с нового года будут ремонтировать комплексно, передают «РИА Новости (Крым)».

Глава Крыма пригрозил арестами подрядчикам ремонта дворов в Симферополе Он напомнил, что ранее глава РК Сергей Аксенов принял решение делать комплексный проект, в рамках которого будет завязано несколько дворов.

«Мы несколько совещаний провели по разработке единой концепции. Она подразумевает, что в двух или трех местах будет завязано по несколько дворов, чтобы можно было пройтись по микрорайонам по единым образом связанным дорожкам», — уточнил Черных.