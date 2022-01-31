В Симферополе снова перенесли дату завершения работ на площади Ленина

По
Admin
-
0
5

В Симферополе снова перенесли дату окончания строительных работ по благоустройству площади им. Ленина. Завершить работы до конца января помешала непогода, рассказали Крыминформ в пресс-службе горадминистрации. 

«Ремонт площади им. Ленина не удалось завершить до конца января из-за частых обильных снегопадов и низких температур, при которых укладка плитки невозможна», — уточнили в сообщении.

Подрядчик отмечает, что для завершения благоустройства, необходимо, чтобы хорошая погода держалась в течение месяца.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА