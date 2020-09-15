В Симферополе сообщили о критическом обмелении водохранилищ полуострова

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Генеральный директор государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил о критическом обмелении водохранилищ полуострова. Об этом он заявил в понедельник на оперативном штабе по ситуации с водообеспечением.

По словам Владимира Баженова, за сутки в крымскую столицу было подано 122 тысячи кубических метров воды. В том числе из Партизанского водохранилища подано чуть меньше 10 тысяч «кубов», из Аянского – не более 1,5 тысяч. При этом, добавил чиновник, взять из Симферопольского водохранилища более 34 тысяч кубометров в сутки стало просто невозможно.

ВЛАДИМИР БАЖЕНОВ, генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма»: «Хуже всего набираются резервуары воды на Петровских скалах. Это доминирующая высота, чем ниже горизонт, тем на меньшее количество этажей «выдавливается» вода. Это уже физика процессов. К тому перечню домов, что мы дали в пятницу по верхним этажам, сегодня мы этот список будем дополнять. Для жителей тех районов – только подвоз, только подъем воды. Если осадков не будет, воду я не смогу нигде взять».