В Симферополе столкнулись «скорая» с легковым авто: пострадали пять человек

В результате столкновения автомобиля «скорой помощи» и легкового авто пострадали пять человек, в том числе и беременная женщина, передает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике.

В Крыму 56-летний велосипедист погиб под колесами авто ДТП произошло в Симферополе на перекрестке улицы Мира и проспекта Вернадского.

«Водитель автомобиля Nissan выезжал с улицы Мира на проспект Вернадского, совершая левый поворот нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем «скорой помощи», — отметил он.