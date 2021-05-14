В Симферополе три человека пострадали в результате ДТП со «скорой»

В Симферополе произошло лобовое ДТП с участием скорой помощи, передает региональное управление ГИБДД.

В Крыму погиб водитель легкового авто после столкновения с большегрузом Авария произошла в районе села Строгановка. Уточняется, что машина скорой помощи везла в больницу пациента с COVID-19.

«По предварительным данным, водитель специального автомобиля, двигаясь в направлении Ялты, со включенными световыми и звуковыми сигналами, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen, двигавшимся навстречу», — уточнили в ГИБДД.