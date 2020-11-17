В Симферополе в очередной раз изменили график подачи воды

Для Симферополя и прилегающих районов вновь откорректировали графики подачи воды, передает пресс-служба ГУП РФ «Вода Крыма».

В Симферополе еще ужесточат графики подачи воды со вторника Теперь вода будет подаваться с 19:00 до 21:00 по вторникам, средам и четвергам. Напомним, что ранее вечерняя подача воды была запланирована с 18:00 до 20:00. Утром воду для горожан будут подавать с 6:00 до 8:00. Подача воды в пятницу, субботу и воскресенье также остается неизменной: один раз в день с 18:00 до 22:00.

В пресс-службе уточнили, что графики будут сохранены «до реализации мероприятий по стабилизации водоснабжения».