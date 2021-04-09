В Симферополе в результате ДТП «ВАЗ» опрокинулся на крышу

В Симферополе столкнулись Lada Largus и Skoda Rapid, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на пресс-службу УГИБДД МВД России по РК.

Водитель фуры сбил насмерть пенсионера в центре Керчи ДТП произошло в пятницу днем в районе улицы Битакской.

«Водитель автомобиля Skoda Rapid, выезжая с улицы Битакской, являющейся второстепенной дорогой, не предоставил преимущество автомобилю Lada Largus, который двигался по главной — улице Коцюбинского. В результате столкновения «ВАЗ» опрокинулся на крышу», — уточнили в сообщении.