В Симферополе водитель самосвала сбил пенсионера и тот скончался на месте

В Симферополь водитель самосвала насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе, передает пресс-служба УГИБДД МВД по РК.

В Крыму столкнулись четыре авто, в результате чего пострадали два человека Инцидент произошел накануне вечером. Водитель самосвала двигался со стороны улицы Куйбышева в направлении проспекта Победы. Он допустил наезд на мужчину при съезде с дороги «Восточный обход Симферополя» напротив дома № 238. Мужчина 1942 года рождения переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он скончался от полученных травм.