В Симферополе водителям запрещено дольше минуты находиться на остановке

Водителей маршруток в Симферополе обязали проводить на остановках не более минуты. Это, по мнению властей, поможет избежать пробок, передает пресс-служба горадминистрации, ссылаясь на начальника управления транспорта и связи ведомства Анастасию Волкову.

В Симферополе установили 15 новых остановочных павильонов Она уточнила, что на транспортных кольцах площадей Куйбышева, Московская, Центральном рынке и Железнодорожном вокзале водители общественного транспорта по пять минут стоят на остановках и тем самым создают транспортные заторы.

«Принято решение, что общественный транспорт должен оставаться на остановках до одной минуты. Выполнение этого решения проверяли в ходе сегодняшнего рейда», – сообщила она.