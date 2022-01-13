В Симферополе вор вынес 120 тысяч рублей из магазина мимо спящего продавца

Ранее судимый мужчина в Симферополе ночью забрался через открытое окно в круглосуточный магазин и вынес кассу в размере 120 тысяч рублей, передает пресс-служба МВД РФ по РК.

Сотрудники Росгвардии задержали вора в Симферополе Вор также забрал телефон продавца, который в момент преступления спал.

«Сотрудниками уголовного розыска установлено, что данное преступление совершил 28-летний симферополец. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Задержанный во всем сознался. С его слов, средство связи он сдал в ломбард, а деньги потратил», — уточнили в сообщении.