В Симферополе высокопоставленного полицейского обвиняют в получении крупной взятки

Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю

Начальнику следственного управления УМВД в Симферополе предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета по РК и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники Управления по расследованию особо важных дел установили: в феврале 2021 года предприниматель обратился к знакомым с просьбой помочь прекратить в его отношении следственных действий, в том числе, направленных на его привлечение к уголовной ответственности по факту мошенничества в составе группы лиц.

Далее с этим предложением посредники вышли на начальника следственного управления УМВД по Симферополю.

«Должностное лицо МВД высказал требование о передаче ему за содействие денежного вознаграждения. Вечером 5 апреля текущего года в одном из кафе Симферополя сотрудник полиции получил взятку в размере 7,5 млн. рублей, после чего был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – сообщили в пресс-службе Следкома.

Сейчас уже предъявлено обвинение. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

При передаче взятки сотруднику УМВД установлены и другие должностные лица, причастные к коррупционной схеме. Их действиям во время следствия также дадут принципиальную правовую оценку.