В Симферополе у мужчины изъяли 2000 средне-разовых доз наркотиков

Сотрудники полиции изъяли более двух килограммов синтетических наркотиков у 29-летнего симферопольца, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

У наркодилера в Севастополе изъяли полтора кг амфетамина По данным задержанного, порошок он продавал бесконтактным способом, передавая информацию о «закладках» через интернет. Полицейские, во время обыска квартиры подозреваемого, обнаружили и изъяли упаковочные материалы, весы для взвешивания, расфасовки и дальнейшего сбыта наркотиков.

«Согласно заключению эксперта, изъятое у злоумышленника вещество является наркотическим средством «мефедрон». Аналогичное вещество изъято при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и изъятие наркотика из мест «закладок» в разных частях города Симферополя», — уточнили в ведомстве.