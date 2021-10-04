В Симферополе у торгового центра «Ашан» задержали 90 человек

Полицейские Симферополя задержали около 90 человек за нарушение тишины ночью на парковке у торгового центра «Ашан». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Среди задержанных у торгового центра были жители Симферополя, Симферопольского и Красногвардейского районов.

ОЛЬГА БОГОСЛАВСКАЯ, официальный представитель МВД по Республике Крым: «Сотрудникам полиции поступила информация, что в очередной раз на парковочной площадке торгового центра «Ашан» собрались молодые люди на автомобилях, которые нарушают тишину и покой граждан в ночное время. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали порядка 90 человек».

С нарушителями тишины провели профилактические беседы, а в отношении 24 человек составили админпротоколы за невыполнение мер по профилактике распространения COVID-19, нарушение миграционного законодательства, а также правил дорожного движения.