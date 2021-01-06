В Симферополе улучшат транспортную доступность нового медицинского центра

Администрация Симферополя и министерство транспорта Крыма проработали вопросы транспортной доступности Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко.

В Крыму установлены дифференцированные тарифы на проезд В частности, с 11 января планируется увеличить количество автобусов до 10 единиц на маршруте № 55 «Битумное — автостанция «Западная». Сейчас этот маршрут обслуживают восемь автобусов «ЛиАЗ». С 20 декабря маршрут № 95 «Агроуниверситет — ул. Гурзуфская» продлен до поселка Битумное, а с 11 января количество автобусов на нем будет увеличено до 12 единиц.

Вместе с тем остановка «Новый медицинский центр» включена в схемы движения автобусов на маршрутах «Гвардейское — Симферополь», «Первомайское — Симферополь», «Урожайное — Симферополь», «Красное — Симферополь», «Калиновка — Симферополь», «Широкое — Симферополь» и «Новоандреевка — Симферополь».