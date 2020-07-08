В Симферополе уничтожили почти 40 гектаров амброзии

В Симферополе уничтожили около четырех десятков гектаров амброзии, передает пресс-служба горадминистрации, ссылаясь на и.о. начальника департамента городского хозяйства (ДГХ) администрации Евгения Малярова.

Северные регионы Крыма больше остальных подвержены распространению амброзии «По состоянию на 6 июля химическим и комбинированным способом были обработаны 23 улицы крымской столицы. Сорняк был ликвидирован на площади порядка 39 гектаров», – сообщил Маляров.

Отмечается, что комплекс мероприятий по борьбе с амброзией состоит из покоса растений, залива очагов произрастания химикатами, закапывание остатков обработанного растения на глубину порядка 60 см, чтобы предотвратить распространение семя.