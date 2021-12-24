В Симферополе установят более 200 новых остановочных павильонов в 2022 году

В Симферополе в 2022 году планируют установить 200 остановочных павильонов. Такой информацией поделился глава горадминистрации Валентин Демидов.

Когда на остановках в Ялте умолкнут громкоговорители? «Всего в Симферополе 514 остановок общественного транспорта, из которых только 301 оснащена павильонами. Более 200 остановочных павильонов мы дополнительно установим в 2022 году. На эти цели уже предусмотрены средства», – отметил он.

Демидов добавил, что все остановочные комплексы будут оборудованы не только расписанием движения транспорта, но и номерами телефонов для жалоб.