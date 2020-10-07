В Симферополе установили 15 новых остановочных павильонов

В Симферополе смонтировали более половины запланированных к установке в этом году остановочных павильонов, передает пресс-служба горадминистрации, ссылаясь на начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгения Малярова.

В Симферополе установят несколько сотен «умных» остановок 15 соответствующих объектов установлены на улицах 1-й Конной Армии, Ракетная, Бориса Хохлова, Радищева, Лютфие Софу, Кубанская, Маршала Жукова, Героев Сталинграда, Куйбышева, Павленко, Кечкеметская и на проспекте Победы.

В этом году в Симферополе будут установлены 25 новых комплексов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».