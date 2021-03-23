В Симферополе за ночь украли шесть самокатов

В Симферополе за сутки украли шесть самокатов, передает пресс-служба городского управления полиции.

Бухгалтер техникума в Крыму присвоила 11,5 млн рублей студенческих выплат Владелец сервиса проката, который обратился с заявлением в органы правопорядка, сообщил, что общая стоимость украденного имущества составляет 180 тысяч рублей. По подозрению в совершении данных краж правоохранители задержали двух симферопольцев.

«Один из подозреваемых, 35-летний мужчина, украв один электросамокат, спрятал его в подвальном помещении многоквартирного дома. Второй мужчина, 36-летний симферополец, похитив пять таких же электронных устройств, для удобства доставления похищенного по месту своего жительства воспользовался услугами такси», — уточнили в сообщении.