В Симферополе задержали 26-летнего мужчину со 100 свёртками наркотиков

Мужчину задержали в Симферополе по подозрению в сбыте наркотиков на улицах города.

Как сообщает МВД по Республике Крым, 26-летнего мужчину из Тверской области остановили, когда он пытался спрятать что-то в кустах. Во время досмотра в его куртке нашли 100 свёртков с порошком. В земле рядом правоохранители обнаружили закладку.

Во время осмотра жилища, где остановился мужчина, полицейские нашли коробку со 100 небольшими свёртками, 2 полиэтиленовых пакета с веществом белого цвета, весы, изоленту, перчатки, а также банковские карты и ноутбук с оставшейся информацией о манипуляциях с запрещёнными веществами.