В Симферополе задержали женщину, укравшую арматуру и лес

Полицейские задержали в Симферополе женщину, которая подозревается в краже металла и леса на крупную сумму, передает пресс-служба крымского главка МВД.

В Саках задержали молодого парня, укравшего с городской елки шар В полицию обратился 47-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестное лицо с территории предприятия похитило четыре тонны арматуры различного диаметра и два куба леса. Общая сумма ущерба составила более 370 тысяч рублей.

Правоохранители задержали 35-летнюю крымчанку. Она призналась, что нашла в Интернете мобильный телефон людей, занимающихся покупкой металла. Женщина указала на якобы бесхозную арматуру и лес, и покупатели вывезли имущество, заплатив женщине около 4000 рублей.