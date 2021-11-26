В Симферополе задержали мужчину за торговлю оружием

Житель Симферополя стал фигурантом уголовных дел о незаконном обороте и изготовлении оружия, передает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина была задержан во время продажи штык-ножа к автомату Калашникова. Так, 51-летний симферополец продал холодное оружие на одном изо рынков города.

«Мужчина продал штык-нож, которое согласно проведенной криминалистической экспертизе, является короткоклинковым боевым, военным холодным оружием, колюще-режущего действия к автомату Калашникова, изготовленным промышленным способом», – говорится в сообщении.