В Симферополе задержали серийных похитителей мопедов, передает пресс-служба крымского главка МВД.

В Севастополе в ДТП скончался несовершеннолетний водитель мопеда Среди похитителей оказались 16-летний подросток и 19-летний молодой человек. Злоумышленники рассказали, что они «вычисляли» в ночное время во дворах частных и многоквартирных домов транспортные средства, которые оставались без присмотра. Похитители прятали «трофеи» в гараже.

«В дальнейшем, покатавшись на мопедах, задержанные планировали их продать», — добавили в главке.