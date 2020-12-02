В Симферополе задержали виновных в краже на 90 тысяч рублей

Правоохранители задержали в Симферополе двух местных жителей по подозрению в крупной краже из магазина электроинструментов, передает пресс-служба МВД по РК.

В Евпатории мужчина выстрелил в другого во время драки По словам представителя магазина, сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей.

«Полицейские задержали 33 и 32-летнего местных жителей, которые ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Дома у подозреваемых полицейские нашли часть похищенного имущества, а в багажнике автомобиля обнаружили 13 электроинструментов, пропавших из магазина», — уточнил он.