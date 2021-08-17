В Симферополе загорелся автосервис — очевидцы

На автосервисе в Симферополе произошел пожар, огонь охватил рабочие боксы и по меньшей мере один из автомобилей, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на сообщения очевидцев.

В РФ хотят создать сеть зеленых питомников для восстановления лесов Возгорание произошло на СТО на улице Беспалова. Причина возгорания пока неизвестна.

«На Беспалова сгорело сто, причина не известна, я опоздал на 30 секунд, в итоге уже горела Ауди Q7, не успел понять, из-за чего началось возгорание. А я просто ждал своей очереди на ремонт машины», — пишет в соцсетях один из очевидцев.