В Симферополе закрыли зооуголок на неопределенный срок

Зооуголок в Симферополе закрыт на неопределенный срок из-за инцидента с лошадью, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на директора МБУК «Парки столицы» Дениса Свирякина.

Директор зооуголка Симферополя рассказал, что будет с лошадью-людоедом «Я сам принял решение и зооуголок закрыл. На неопределенный срок, до тех пор пока не обеспечим безопасность в новых реалиях, поскольку мы обязаны отреагировать на произошедший инцидент», — сообщил он.

Напомним, что Свирякин заявил, что лошадь — это особо ценное муниципальное имущество, и изъять ее будет сложно, поэтому вряд ли этим будут заниматься.