В Симферополе запретят стоянку авто на одной из центральных улиц города

В Симферополе запретят стоянку ТС по обе стороны улицы Воровского, передает пресс-служба горадминистрации.

На выезде из Симферополя в сторону Николаевки до апреля ограничат движение «Департаменту городского хозяйства администрации Симферополя поручено внести изменения в схему организации дорожного движения по улице Воровского в части ограничения стоянки транспорта по обе стороны дороги от дома №24-а до дома №8-а, а также выполнить установку соответствующих дорожных знаков», – уточнили в сообщении.

Также власти согласовали одностороннее движение на проезде от улицы Тренева до Киевской и приоритетность установки светофорного объекта для пешеходов с вызывной фазой на участке улиц Маяковского – Пушкина.