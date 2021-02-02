В Симферополе запустили мусоросортировочный завод

В Симферополе начал работу завод по сортировке ТКО в ночь с понедельника на вторник, передает Крыминформ, ссылаясь на гендиректора предприятия «ЭкоПромКрым», эксплуатирующего комплекс, Максима Копейкина.

«Первую машину мы приняли ночью. У нас уже 200 тонн ТКО прошло. В первой машине было восемь с лишним тонн мусора. Всего по состоянию на 12.00 предприятие приняло более 50 машин», – уточнил он.

Отмечается, что на заводе введена в эксплуатацию только первая очередь комплекса — на данный момент работают две линии, каждая из которых способна принимать до 20 тонн мусора в час. В будущем планируется увеличить мощность практически вдвое.