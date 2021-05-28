В Симферополе затопило микрорайон из-за порыва на магистральном водоводе

Микрорайоне Симферополя в районе объездной и одного из крупных ТЦ затопило водой из-за порыва на магистральной водоводе. Инцидент произошёл в ночь на пятницу, передает Крыминформ, ссылаясь на пресс-службу ГУП «Вода Крыма».

Аксенов рассказал, как в Крыму обстоят дела с водой «На данный момент определяется характер повреждения. Как только специалисты его выяснят, будет понятно, сколько времени займет ликвидация повреждения», – уточнили в сообщении.

Отмечается, что повреждение произошло на водоводе по улице Киевской в районе домов 187-191.